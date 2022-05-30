Російські мародери вкрали з Маріуполя вцілілі тролейбуси

Їх перефарбовують в кольори партії «Єдина Росія» і планують запустити на початку червня в Донецьку.

Російські окупанти відправили 7 вцілілих тролейбусів з Маріуполя до окупованого Донецька.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти знайшли 7 вцелілих тролейбусів у приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання — поїхали обслуговувати Донецьк», — зауважив він.

Андрющенко додав, що зараз їх перефарбовують в кольори партії «Єдина Росія» і планують запустити на початку червня. // УНІАН