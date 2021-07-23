Російські найманці обстріляли з мінометів селище Опитне (фото)

Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе.

Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації з мінометів обстріляли околиці села Опитне на Донеччині.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

«23 липня, в період з 04:42 по 05:35, збройні формування РФ здійснили обстріл околиць населеного пункту Опитне із мінометів калібру 120 мм (20 мін). Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе», — йдеться в повідомленні.

Спостережна група Української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків обстрілу, протягом якої встановила та задокументувала факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі.

«Застосування збройними формуваннями Російської Федерації мінометів калібру 120 мм, заборонених п. 2 Доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, становить пряму загрозу життю мирного населення та військовослужбовців Збройних сил України», — наголошують українські військові.

Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на адресу голови СММ ОБСЄ за вказаним фактом порушень з боку російсько-окупаційних військ. // LB.ua