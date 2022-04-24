Російські окупанти б’ють по Авдіївському коксохімічному заводу

Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.

Російські окупанти знову обстріляли ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

Обстрел из Градов под мариуполем » Слово и Дело

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України). 24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під вогнем окупантів знову опинилося одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості в державі — ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод». Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.

Повна інформація про пошкоджену інфраструктуру встановлюється. // УНІАН

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