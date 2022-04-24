Російські окупанти б’ють по Авдіївському коксохімічному заводу

Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.

Російські окупанти знову обстріляли ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України). 24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під вогнем окупантів знову опинилося одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості в державі — ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод». Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.

Повна інформація про пошкоджену інфраструктуру встановлюється. // УНІАН