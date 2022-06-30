Російські окупанти нанесли ракетний удар по турбазі та 9-поверховому житловому будиноку на Одещині: щонайменше 10 загиблих

В Одеській області внаслідок російського ракетного удару, що стався вночі 1 липня, щонайменше 10 осіб загинули, багато поранених серед яких є діти.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Укрінформ.

Ще одна ракета влучила в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. За його словами, ракетний удар завдали літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

«Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів», – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники знайшли під завалами тіла 6 загиблих, надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

На базі відпочинку загоряння не було, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Станом на 2.27 ночі Одеська обласна військова адміністрація повідомила про 10 жертв чергового воєнного злочину рашистів.

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