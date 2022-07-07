Російські окупанти обстріляли Харків з РСЗВ, є жертви

Наразі відомо про трьох загиблих.

Російські загарбники завдали ударів по одному з районів Харкова. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо стріляли з реактивних систем залпового вогню.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється», — зазначив керівник ОВА.

Він закликав жителів обласного центру бути максимально обережними та без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста.

За словами Синєгубова, на місцях влучань працюють усі рятувальники, медики та правоохоронці.

Оновлення 21.23. Як повідомив Олег Синєгубов, кількість жертв зросла до 3 осіб. Ще 5 — отримали поранення.

Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні.

«За даними слідства, 7 липня 2022 року близько 17:30 військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район м. Харкова з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу на цей час встановлено загибель трьох мирних мешканців та поранення п’ятьох цивільних. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються», — повідомили в пресслужбі прокуратури.