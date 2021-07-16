Російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк, пошкодивши будинки мирних жителів

Як передає Укрінформ , про це у Фейсбуці повідомляє голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

«Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих на цю мить немає», — написав Кириленко.

Зазначається, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Деталі події встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби 15 липня тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських військових зазнали поранень, ще один — бойове травмування.