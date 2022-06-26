Російські окупанти понад дві години обстрілювали Чернігівщину: знищено сільгосппідприємство (фото)

Як наслідок пошкоджені будівлі підприємства, близько десяти одиниць техніки, знищено 500 тон грубих кормів.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу прикордоння російськими військами знищено сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомили в Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації.

«Сьогодні ворог у черговий раз здійснив обстріл території Новгород-Сіверського району, випустивши до трьох десятків мін калібру 120 мм по одному із сільськогосподарських підприємств Семенівської громади. Як наслідок пошкоджені будівлі підприємства, близько десяти одиниць техніки, знищено 500 тон грубих кормів», — сказано в повідомленні.

Обстріл тривав понад дві години.

Наголошується, що російські військові чи не щодня обстрілюють прикордонну частину Чернігівської області. // УНІАН