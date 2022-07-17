Російські окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами
Є руйнування, інформації про постраждалих немає.
У ніч з 16 на 17 липня військові РФ ударили по Миколаєву, ймовірно, ракетами С-300. Тривають рятувальні роботи, поки що жертв серед цивільного населення не зафіксовано.
Про це в ефірі телемарафону UArazom сказала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
“Дуже масована атака і, скоріш за все, знову використовуються С-300, тобто і потужна, і розривна, і зі збільшеною руйнівною дією зброя, яка максимально шкодить”, – сказала вона.
Зазначається, що є руйнування, пожежі локалізовано. Рятувальники продовжують роботу.
Станом на 9:00 ранку жертв серед цивільного населення немає.
“Є влучання в промислову інфраструктуру і по багатьох районах міста. Тобто, десять ракет – це велике віяло по місту вдарило”, – підсумувала Гуменюк. // LB.uaTweet