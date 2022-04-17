Сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Броварах під Києвом, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру.

Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Сапожко наголосив, що були потрапляння в ряд інфраструктурних об’єктів у Броварській громаді. Через це можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють у посиленому режимі.

“Звертаюся до вас ще раз: війна продовжується. Не потрібно бігти з телефоном та знімати відосики, знімати себе на фоні певних речей. Тому, прохання: зберігати спокій, не забувати про те, що йде війна. А наші комунальні служби, які займаються інфраструктурою, – зроблять все можливе, для того, щоб відновити всі життєзабезпечуючі інфраструктурні об’єкти нашої громади”, – наголосив Сапожко.