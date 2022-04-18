Російські окупанти завдали удар ще по одному району Харкова – є загиблі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 10:30-10:45 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли Немишлянський район м. Харкова.

Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків.

За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Наразі встановлюється кількість поранених.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура