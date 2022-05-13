Російські окупанти знищили в Україні майже 38 тис. житлових будинків

Росіяни зруйнували в Україні майже 38 тис. житлових будинків, помешкання потребують понад 220 тис. громадян

Про це омбудсман Людмила Денісова повідомила в телеграмі.

Вона підписала меморандум із Міжнародною асоціацією «АТА», який передбачає надання тимчасового житла українцям, які втратили дім унаслідок війни РФ проти України.

«Наголосила, що військами країни-агресора у мирних населених пунктах зруйновано майже 38 тис. житлових будинків, через що більше 220 тис. громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання», — зауважила Людмила Денісова.

Асоціація й омбудсман домовилися про напрацювання механізмів захисту прав українців на житло. // Вартові еспресо