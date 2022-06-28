Російські окупанти знову обстріляли Харків, є постраждалі

Російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Харків. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждали щонайменше п’ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синьогубова в Telegram.