Російські окупанти зруйнували 77% села Горенка під Києвом

Російські окупанти зруйнували 77% території села Горенка у Бучанському районі Київської області.

У ДПСУ повідомили, що про факти руйнування села свідчить карта Супутникового центру Організації Об’єднаних Націй, передає УНН.

«Російські загарбники завдали руйнування 77% території села Горенка на Київщині. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках», — йдеться в повідомленні ДПСУ.