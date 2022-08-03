Російські окупанти обстріляли ракетами Харків
“Прилетіло” у Холодногірський та Новобаварський райони міста.
У Харкові вночі 3 серпня прогрміли два вибухи. Попередньо жертв немає.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм деталі про атаку. Ракетний обстріл міста вівся з Бєлгорода, за попередньою інформацією, з С-300.
“У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об’єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає”, – повідомив він. // LB.uaTweet