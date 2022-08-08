Російські окупанти обстрілюють густонаселений район Харкова: є загиблий

Містян просять залишатися в укриттях. Атаки можуть повторюватися.

Вранці 8 серпня російські загарбники продовжують обстрілювати Харків. Під обстріл потрапив густонаселений район міста.

Росіяни б'ють по Харкову / фото УНІАН, Андрій Марієнко

Росіяни б’ють по Харкову / фото УНІАН, Андрій Марієнко

Про це повідомляють мер Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, росіяни просто зараз завдають ударів по Харкову. Достеменно відомо про одного постраждалого у Шевченківському районі міста.

Водночас Терехов зазначає, що окупанти б’ють по житловому масиві Павлове поле. Кілька хвилин тому там пролунав вибух.

“Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися. Є інформація про щонайменше одного постраждалого мирного мешканця”, – повідомив мер.

Згодом Терехов заявив, що внаслідок ворожих обстрілів загинув один харків’янин.

“Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним”, – додав мер. // УНІАН

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