Російські окупанти обстрілюють густонаселений район Харкова: є загиблий

Містян просять залишатися в укриттях. Атаки можуть повторюватися.

Вранці 8 серпня російські загарбники продовжують обстрілювати Харків. Під обстріл потрапив густонаселений район міста.

Про це повідомляють мер Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, росіяни просто зараз завдають ударів по Харкову. Достеменно відомо про одного постраждалого у Шевченківському районі міста.

Водночас Терехов зазначає, що окупанти б’ють по житловому масиві Павлове поле. Кілька хвилин тому там пролунав вибух.

“Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися. Є інформація про щонайменше одного постраждалого мирного мешканця”, – повідомив мер.

Згодом Терехов заявив, що внаслідок ворожих обстрілів загинув один харків’янин.

“Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним”, – додав мер. // УНІАН