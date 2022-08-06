Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину: близько 200 «прильотів» за день
Впродовж дня 6 серпня війська рф обстрілювали громади Сумщини з артилерії, мінометів і гранатометів – зафіксовано близько 200 “прильотів”.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram:
“Сьогодні за день росіяни обстрілювали території Есманської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад. Зафіксовано близько 200 прильотів”.
У Глухівській громадаі близько 11 був обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).
Есманьська громада: з 10.40 був артобстріл території − 15 прильотів.
Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11.00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів.
Шалигінська громада: після 11.00 був артобстріл (40 прильотів), о 12.33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) − 40 прильотів.
Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19.00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19.45 − артобстріл (попередньо − САУ − 20 прильотів.
За даними очільник ОВА, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.
Інформація щодо руйнувань – з’ясовується. // УПTweet