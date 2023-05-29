Російські окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку – загинув чоловік, поранено ще 9 осіб (фото)

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 травня 2023 року, близько 11:30, війська рф вкотре обстріляли м. Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.

Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних осіб: 6 жінок та 2 чоловіків.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.

Також пошкоджено приміщення АЗС, банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

Донецька обласна прокуратура