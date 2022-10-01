Російські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова

Його затримали по дорозі в Енергодар та вивезли в невідомому напрямку.

Російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.

Як повідомили в “Енергоатомі”, це сталося 30 вересня, пише УНІАН.

Як наголосив президент “Енергоатому” Петро Котін, Мурашова спинив ворожий патруль дорогою від станції до Енергодару. Чоловікові зав’язали очі та відвезли в невідомому напрямку.

Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі.

“Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції. Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників Росатому, які також незаконно перебувають на нашому ядерному об’єкті, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов’язків щодо підтримки безпечної експлуатації Запорізької АЕС”, – наголосив Котін.

Він також звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом залучити всі можливі заходи для термінового звільнення Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.