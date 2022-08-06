Російські окупанти вже вбили в Україні більше 360 дітей

Через супротивників поранення різних ступенів тяжкості отримали понад 700 українських дітей.

Російські загарбники з початку повномасштабної збройної агресії в Україні вбили 361 дитину.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram.

“Станом на ранок 6 серпня більше 1 063 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 361 дитина загинула та понад 702 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 58, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Так, 5 серпня внаслідок обстрілу м. Миколаєва поранено 13-річного хлопчика.

Стало відомо, що 28 липня через обстріли с. Чорнобаївка Херсонської області поранено малолітнього хлопчика, а 22 березня внаслідок обстрілів м. Ізюм Харківської області отримав смертельні поранення 6-річний хлопчик.

Також стало відомо, що 21 червня внаслідок обстрілів с. Малі Проходи Харківської області від отриманих тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 211 закладів освіти, з них 230 зруйновано повністю. // УНІАН