Російські окупанти завдають ударів по Харкову, — ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли міста.

Про це інформує УНН.

“Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебувайте в укриттях!” — написав голова ОВА.

Близько опівночі окупанти вдарили ракетами по Салтівському та Холодногірському районах Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“В першому випадку — попередньо, по об’єкту критично важливому для нормальному життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі — влучання по одному з підприємств Харкова”, — написав мер.

Про вибухи повідомляли і в інших містах України. Зокрема: у Мелітополі, Запоріжжі, Дніпрі, Кременчуці та Полтавській області.