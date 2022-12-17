Російські окупанти знову обстріляли Херсон, є жертви
Під обстріли потрапив Корабельний район.
Російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона.
Як повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, є жертви.
“36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу”, – розповів Янушевич.
За словами керівника ОВА, рашисти накрили місто вогнем з РСЗВ та артилерії.
Нагадаємо, від ворожих обстрілів 15 грудня постраждали 9 жителів Херсонської області. Того дня загинула волонтерка та членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації.
Зранку 17 грудня рашисти вдарили ракетами типу “Онікс” по Одещині. Ворожі цілі збила українська ППО. // LB.ua