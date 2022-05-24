Російські ракетні удари по Дніпропетровщині – розпочато кримінальне провадження

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, увечері 23 травня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ціленаправлений ракетний обстріл залізничної інфраструктури Павлоградського та Синельниківського району Дніпропетровської області.

Внаслідок влучання чотирьох керованих ракетних ударів пошкоджено інфраструктуру та електромережу залізничних станцій, житлові будинки, які знаходились неподалік.

Крім того, 24 травня 2022 року окупанти, використовуючи артилерійську зброю, у черговий раз обстріляли мирних жителів села Велика Костромка Криворізького району. Пошкоджено житлові будинки, господарські прибудови.

Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури