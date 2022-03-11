Російські війська обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині

У момент обстрілу там перебували 330 людей.

Російські війська сьогодні прямим попаданням влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області.

На момент ураження там перебували 330 людей, зокрема 50 малорухомих і 10 – на візках. Про це повідомив голова Харківської ОДА (ВЦА) Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих встановлюється. Евакуювали до сусіднього інтернату до атаки 73 людини.

«Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації! Попри все Збройні Сили України продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогу!» – заявив він.

Синєгубов додав, що ворог ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

Найкритичнішою точкою в області залишається Ізюм.

Нагадаємо, на сьогодні запланована евакуація з Ізюма до міста Лозова (Ізюм — Мала Камишеваха — Барвінкове — Близнюки – Лозова). Автобуси для евакуації людей заїдуть із міста Лозова. Також планується доставка гуманітарного вантажу.

Під час вчорашньої евакуації ворог відкривав вогонь, але українські захисники допомогли вивезти близько 1600 мирних людей.

8 березня росіяни стріляли просто по ізюмській лікарні, снаряд влучив у приймальне відділення. // LB.ua