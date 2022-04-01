Російські війська, відступаючи з-під Києва, грабують будинки — МЗС

Російські окупанти, відступаючи з Київської області, грабують будинки простих людей.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, пише УНН.

«Російські війська, відступаючи з Київської області, зазнавши величезних втрат, грабують будинки простих людей. Електроніка, одяг, взуття, косметика. Це не армія. Це ганьба. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо», — зазначив дипломат.

Очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко заявив, що російські окупанти перед тим, як покинути Чорнобильську атомну електростанцію, зайнялись мародерством. Загарбники вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп’ютери.