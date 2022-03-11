Російські війська зранку атакували Дніпро і Луцьк: є жертви

За попередньою інформацією, внаслідок атаки Дніпра одна особа загинула.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи в стороні аеродрому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття!», — повідомив Поліщук.

Він закликав не публікувати жодних фото, адрес чи координат.

Як уточнює ДСНС у Дніпропетровській області, ворог завдав три авіаудари по Дніпру, попередньо одна особа загинула.

«11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталися три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням», — мовиться у дописі.

Зазначається, що за попередньою інформацією, одна особа загинула. // УНІАН