Російські військові намагаються влаштувати провокації на білорусько-українському кордоні

Про це свідчить нове перехоплення СБУ. У ньому військовий рф, який «гастролює» вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.

«…мы в одном городе (в білорусі, – прим.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х*йню… Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на белоруссию напали… Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало», – розповідає він.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: «…опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши».

Такі дії свідчать про те, що рф не припиняє спроб втягнути білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.

Служба безпеки України