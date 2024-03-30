Російські загарбники пошкодили в Україні 124 приміщення судів

У різних регіонах України 124 приміщення судів зазнали пошкоджень різної міри унаслідок російської агресії.

Таку цифру назвав голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик під час дискусії про новочасні виклики для судової влади, повідомляє Укрінформ.

“Станом на сьогодні 124 приміщення судів зазнали пошкоджень різного ступеня, 15 із них зруйновані”, – сказав Усик.

За попереднім розрахунком, додав він, для відновлення роботи в цих приміщеннях з проведенням комплексних ремонтів, придбанням необхідного обладнання і меблів орієнтовно необхідно 1,9 млрд грн.