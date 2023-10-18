Російські загарбники вдарили ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Цієї ночі Запоріжжя зазнало ракетної атаки з боку військ РФ. У місті пролунали шість вибухів. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, за попередніми даними, одна людина загинула, троє поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГУ Національної поліції Запорізької області.