Російські загарбники вдарили ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Цієї ночі Запоріжжя зазнало ракетної атаки з боку військ РФ. У місті пролунали шість вибухів. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий житловий будинок.

Ракетний удар по Запоріжжю: троє людей вважаються зниклими безвісти

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, за попередніми даними, одна людина загинула, троє поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГУ Національної поліції Запорізької області.

“Унаслідок удару, за попередніми даними, загинула одна людина, травмовано троє, безвісти зникли – троє”, – поінформували правоохоронці.

Аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.

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