Російські загарбники вдарили ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, ще троє вважаються зниклими безвісти.
Цієї ночі Запоріжжя зазнало ракетної атаки з боку військ РФ. У місті пролунали шість вибухів. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий житловий будинок.
Унаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, за попередніми даними, одна людина загинула, троє поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГУ Національної поліції Запорізької області.
“Унаслідок удару, за попередніми даними, загинула одна людина, травмовано троє, безвісти зникли – троє”, – поінформували правоохоронці.
Аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.