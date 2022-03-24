Російський гелікоптер «якісно відпрацював» по своїм соратникам-окупантам у Малій Рогані
Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голови ОДА, російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе.
«Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ», — написав Синєгубов.
Голова ОДА сподівається, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів.
«Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороноють Харківщину!» — резюмував він.Tweet