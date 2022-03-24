Російський гелікоптер «якісно відпрацював» по своїм соратникам-окупантам у Малій Рогані

Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами голови ОДА, російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе.

«Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ», — написав Синєгубов.

Голова ОДА сподівається, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів.

«Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороноють Харківщину!» — резюмував він.