Російський ракетний удар по Дніпру: загинули три людини, поранені — 15

Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

В Дніпрі від російського обстрілу загинули три людини, поранені — 15 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені»,- написав він.

Він зазначив, що масштаби руйнувань з’ясовують.

Також відомо, що внаслідок сьогоднішнього російського теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

Про це повідомив у Facebook працівник Дніпровської міської ради Іван Васючков.

«Чоловік вже закінчив робочий день і вирушив до парку, щоб повернутися на роботу о 5 ранку завтра. Не встиг туди…», — повідомив він у дописі. // УНІАН