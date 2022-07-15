Російський ракетний удар по Дніпру: загинули три людини, поранені — 15
Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.
В Дніпрі від російського обстрілу загинули три людини, поранені — 15 осіб.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені»,- написав він.
Він зазначив, що масштаби руйнувань з’ясовують.
Також відомо, що внаслідок сьогоднішнього російського теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.
Про це повідомив у Facebook працівник Дніпровської міської ради Іван Васючков.
«Чоловік вже закінчив робочий день і вирушив до парку, щоб повернутися на роботу о 5 ранку завтра. Не встиг туди…», — повідомив він у дописі. // УНІАН