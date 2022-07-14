Російський ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 20, серед них троє дітей

Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло щонайменше 20 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.

«Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів», – написав Тимошенко.

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний», знищено один з медцентрів.