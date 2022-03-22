Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні (аудіо)

Путінська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі.

Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ.

Загарбники згадують: на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що «спецоперація» завершиться за лічені години. Однак затягнулася на тижні.

Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти по містам як на параді. Але зараз їх взяли в кільце, тому нинішню «задачу идти на Николаев» вважають нереальною.

«Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там,…товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация… А он говорит: сынок, крепись… и съе*ся. Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул… с добрым утром было…» – розповідає російський окупант своєму бойовому товаришу.

Жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: «…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались».

З таким бойовим настроєм та обмороженими кінцівками далеко їм не зайти.

Зате ми впевнено рухаємося до Перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

Служба безпеки України