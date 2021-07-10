Російського бойовика із позивним «Чечен» заочно засудили на 10 років

Шевченківський районний суд Чернівці виніс вирок учаснику терористичної організації Олегу Заходякіну.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 8 липня.

Громадянин Заходякін навесні 2014 року, будучи радикально налаштованою особою, що не сприймає державну владу в Україні, добровільно увійшов до складу незаконного збройного формування «11 полк 1 АК ДНР», терористичної організації «ДНР».

Чоловік брав участь у боях між українською армією та проросійськими терористичними угрупуванням на околиці н.п. Волноваха Донецької області, під час яких загинули військовослужбовці Збройних сил України.

До слідства і суд Заходякін не з’явивився, хоча вважається, що був обізнаний про кримінальну справу.

Адвокат заявив у засіданні, що чоловіка спровокувала на злочин політична ситуація в державі.

Суд почув двох свідків, які раніше разом із обвинуваченим служили незаконних військових формувань «ДНР». Один із них розповів, що Заходякін мав позивний «Чечен». Свідок розповів, що обвинувачений завжди носив при собі зброю, а саме пістолет в кобурі та автомат Калашникова. Сам по собі високий, спортивної тілобудови, з правильними рисами обличчя. Вони разом дислокувались у готелі «Прага» в місті Донецьк. Там базувались військові формування «ДНР».

Слідчі склали протоколи огляду сторінок Заходякіна в «Однокласниках» та Instagram. Із соцмереж видно, що обвинувачений входить до груп сепаратистського характеру та поширює виставлені в них матеріали, також є фото Заходякіна військовій формі «ДНР», зі зброєю та в компанії бойовиків.

На сайті «Музей Новороссии в Санкт-Петербурге» розміщено «Интервью с ополченцем Заходякиним с позывным «Чечен», де обвинувачений розповідає про участь в бойових діях за «ДНР» зокрема у Слов’янську Донецької області.

Суд заочно засудив чоловіка до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, за винятком житла. Він відбуватиме покарання, якщо буде коли-небудь затриманий.