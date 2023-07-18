Російський агресор знову вдався до повітряних атак південних областей, у регіонах працює ППО.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог знов вдався до повітряних атак півдня. ППО працює, але і наслідки бойової роботи можуть бути руйнівними, небезпечними», – зазначають військові, закликаючи громадян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

В ОК «Південь» також нагадали, що не можна викладати в соцмережах роботу ППО і наслідки атаки.

«Не орієнтуйте ворога. Не корегуйте його удари», – наголосили захисники.

Раніше у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через імовірність пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3 та загрозу застосування ударних безпілотників.