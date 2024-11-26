Російський генерал підозрюється у веденні агресивних воєнних дій на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру генералу-майору росгвардії у веденні агресивних воєнних дій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, в лютому-жовтні 2022 року командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення південного округу військ національної гвардії рф забезпечував виконання розпоряджень російського військово-політичного керівництва щодо вторгнення в Україну. Він очолював шість тактичних груп, які з використанням бойової техніки здійснювали окупацію Херсонщини, організовували економічну та гуманітарну блокаду регіону.

Генерал координував виставлення блокпостів на ключових дорогах, особисті обшуки та затримання місцевих жителів. Крім того, його підлеглі причетні до організації режиму незаконного утримання цивільних, що супроводжувалося катуваннями і вбивствами.

Досудове розслідування здійснює СБУ в Херсонській області за оперативного супроводу ГВКР Управління СБУ в Херсонській області та ГОРВ 79 прикордонного загону ДПС України.

Нагадаємо, цей генерал рф також обвинувачується у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) за керівництво розгоном мирних акцій протесту проти окупації у Херсоні навесні 2022 року.

Офіс Генпрокурора