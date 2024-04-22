Російський літак «впустив» чергову авіабомбу на Білгородську область
Літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на Білгородську область РФ.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.
Знищувати боєприпас, як зазначено, місцева влада буде сьогодні.
Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.
Також у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною. У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків. // ГлавкомTweet