Російський обстріл серйозно пошкодив офіс Boeing в Україні

Будівля, яку використовувала компанія Boeing у Києві, зазнала серйозних ушкоджень під час масштабної російської повітряної атаки: удар, ймовірно, був навмисним — саме по американській аерокосмічній компанії.

Про це пише газета Financial Times.

Ця будівля стала однією з цілей удару в ніч на неділю — під час одного з найінтенсивніших обстрілів за час війни. Про це повідомили двоє працівників Boeing, троє українських чиновників та очільник Американської торговельної палати в Україні.

На фотографіях, опублікованих Державною службою з надзвичайних ситуацій України і підтверджених Financial Times, видно значні руйнування будівлі та пожежників, які гасили пожежу всередині.

Boeing — одна з найвідоміших американських компаній, що працює в Україні. Основна діяльність компанії тут зосереджена на інженерній підтримці та технічних послугах. Компанія тісно співпрацює з українським авіавиробником Антонов, відомим важкими транспортними літаками, зокрема військового призначення.

Нічний обстріл із неділі на понеділок був одним із наймасштабніших: російська армія випустила 315 дронів, дві балістичні ракети та п’ять крилатих ракет по Києву, Одесі та інших містах. Москва посилила удари після несподіваної атаки українських дронів на глибоку територію Росії, де було пошкоджено стратегічні бомбардувальники навіть поблизу Арктичного кола.

Речник Boeing запевнив, що компанія приділяє першочергову увагу безпеці своїх співробітників. Ніхто з працівників не постраждав. Представник також похвалив стійкість персоналу, який працює в складних і небезпечних умовах.

За словами одного з працівників і президента Американської торговельної палати Енді Хундера, Boeing має понад 1000 працівників в Україні і попри війну продовжував роботу майже без перебоїв.

Попри пошкодження офісу в Києві, “жодного збою в роботі компанії не сталося”, повідомив заступник гендиректора Boeing в Україні Андрій Корягін.

Інший працівник компанії розповів, що Boeing навіть активно набирає персонал в Україні. Наприклад, 2 червня компанія опублікувала вакансію керівника з проєктування і сертифікації інтер’єру літаків у київському офісі.

Те, що постраждала така відома американська компанія, може викликати обурення у президента Дональда Трампа, який останнім часом усе більше дратується через дії Москви.

Окрім зростання повітряних атак, Росія відновила наступ на землі на сході України. Тим часом мирні переговори зайшли в глухий кут через жорстку і безкомпромісну позицію Володимира Путіна. // Економічна правда