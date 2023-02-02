Російський офіцер, який втік за кордон, розповів про катування полонених українців

Управління ООН з прав людини документує випадки жорстокого поводження з військовополоненими на війні в Україні.

Колишній офіцер російської армії Костянтин Єфремов, який брав участь у війні проти України, але втік за кордон, розповів про застосування жорстоких тортур стосовно українським військовополоненим.

В інтерв’ю BBC він повідомив, що був свідком допитів і жорстокого поводження з українськими полоненими солдатами. Він згадує день, коли в місто Більмак, на північний схід від Мелітополя, привели трьох військовополонених.

“Один із них зізнався, що був снайпером. Почувши це, російський полковник втратив розум. Він вдарив його, стягнув з українця штани й запитав, чи одружений він. “Так”, – відповів військовополонений. – “Тоді хто-небудь принесіть мені швабру, – сказав полковник, – ми перетворимо тебе в дівчинку і відправимо відео твоїй дружині”.

Іншим разом, розповідає Єфремов, полковник попросив ув’язненого назвати всіх українських націоналістів у його частині. “Українець не зрозумів питання. Він відповів, що це військовослужбовці морської піхоти ЗСУ. За цю відповідь йому вибили кілька зубів”, – розповів російський військовий.

Єфремов каже, що український в’язень був із зав’язаними очима. “Полковник приставив пістолет до чола ув’язненого і сказав: “Я дорахую до трьох і вистрілю тобі в голову”. “Він порахував, а потім вистрілив прямо біля голови, з обох сторін. Полковник почав кричати на нього. Я сказав: “Товаришу полковнику! Він вас не чує, ви його оглушили!”, – згадує Єфремов.

Єфремов описує, як російський полковник наказав не давати українцям нормальну їжу, а тільки воду і сухарі. Під час іншого допиту Єфремов каже, що полковник вистрілив українцю в руку і в праву ногу під коліном.

Крім цього, Єфремов розповів, що російські окупанти масово займалися мародерством.

“Солдати і офіцери хапали все, що могли. Вони лазили по всіх літаках і проходили по всіх будівлях… Відра, сокири, велосипеди, один солдат забрав газонокосарку… Вони складали все це в свої вантажівки. Було так багато речей, що їм доводилося сидіти навпочіпки, щоб поміститися в машинах”, – згадує росіянин.

В ООН підтверджують тортури і жорстоке поводження з військовополоненими українцями

Як пише BBC, Управління ООН з прав людини документує випадки жорстокого поводження з військовополоненими на війні в Україні. Було опитано понад 400 військовополонених.

“На жаль, ми виявили, що тортури і жорстоке поводження з військовополоненими мають місце… Тортури або жорстоке поводження з українськими військовополоненими мають місце практично на кожному етапі утримання під вартою”, – говорить Матильда Богнер, голова групи спостерігачів ООН в Україні.

За її словами, найгірші форми тортур або жорстокого поводження з українськими військовополоненими зазвичай відбуваються під час допитів. Богнер каже, що людей можуть катувати електричним струмом та цілою низкою інших знущань, включаючи підвішування та побиття.

“Коли полонені прибувають в місця утримання, часто бувають так звані привітальні побиття. Вони також часто стикаються з недостатнім харчуванням і водою”, – додає вона.

“Будь-яка форма тортур або жорстокого поводження заборонена міжнародним правом. Це неприйнятно”, – каже Богнер. // УНІАН