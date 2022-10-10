Російський ракетний удар по Шевченківському району Києва: загинуло 8 людей, 24 травмовано

Внаслідок ракетного обстрілу Шевченківського району Києва загинуло восьмеро осіб та 24 травмовано.

Про це у Facebook повідомив радник міністра МВС України Ростислав Смірнов, передає УНН.

“Станом на 08:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 од. техніки ДСНС. Інформація уточнюється”, – написав Смірнов.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські ракети влучили в об’єкти у Шевченківському та Солом’янському районах.

У Києві усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.