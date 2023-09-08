Російський удар по Кривому Рогу – кількість постраждалих зросла до 25

Про це у Телеграмі поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Щойно отримав уточнену інформацію: станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграмі, двоє постраждалих у тяжкому стані, передає Укрінформ.

“Ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій було кілька офісів – у тому числі офіс Фонду Олександра Вілкула “Українська перспектива”, – написав він.

На місці розгортається штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам’ятником Святому Миколаю.

Також зазначається, що “людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше”.