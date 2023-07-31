Російський удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 5, стався обвал в будинку (відео)

На щастя, люди перебували на безпечній відстані, а рятувальники встигли вчасно зреагувати.

Працівники екстрених служб продовжують рятувальну операцію у Кривому Розі, який атакувала Росія. Під час розбору завалів обвалилася частина конструкції зруйнованого будинку.

Відео моменту обвалу опублікували “Вікна“. На кадрах видно, як частина конструкції будинку раптово облалилася просто на голови рятувальників, що займалися розбором завалів.

На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали місцевих та пресу триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Тим часом місцеві видання повідомляють, що кількість загиблих вже сягнула 5 осіб. Також віждомо про 43 постраждалих. Врятовано 3 особи, евакуйовано 30 осіб. Під завалами ще декілька людей, рятувальні роботи тривають.

Серед загиблих – 10-річна дитина. Як повідомляє видання “Свої“, тіло дитини дістали з-під завалів кілька хвилин тому.