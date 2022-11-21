Росія атакувала «свій» Херсон, є загиблі й поранені

Наразі кількість загиблих і поранених уточнюється.

У Херсоні російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Повідомляється про поранених серед мирного населення.

Про це у своєму Facebook повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, не розкривши багато подробиць:

“У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається”.

Зауважимо, що “Суспільне Херсон” повідомляло про серію вибухів у деокупованому місті, починаючи з 11 години.

Як повідомило “Громадське” з посиланням на дані Головного управління Національної поліції в Херсонській області, унаслідок обстрілу є поранені та загиблі. // УНІАН