Росія атакує Україну «Кинджалами»: у Києві та низці областей чутно вибухи
В областях працюють сили ППО, наразі про влучання не йдеться.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Російські загарбники здійснили пуски аеробалістичних ракет “Кинджал”.
Як повідомляють Повітряні сили України, з аеродрому Саваслейка злетів російський МіГ-31к. Через 10 хвилин літак здійснив пуски ракет.
“Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті”, – зазначили в Повітряних силах.
Згодом було здійснено повторні пуски. В ПС закликали жителів Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Івано-Франківської областей терміново пройти в укриття.
Тим часом столичні пабліки повідомляють про вибухи у Києві. Цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
“На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце”.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у столиці працює ППО. Втім, ракетна небезпека триває. Киян просять не залишати укриття.
Крім того, звуки вибухів чутно у Київській області. В ОВА повідомили, що працюють сили ППО.
Як повідомляє “Суспільне”, звуки вибухів чутно у Хмельницькому та у Вінницькій області. Ймовірно, це робота ППО. // УНІАН