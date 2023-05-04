Росія може націлитись на підводні інтернет-кабелі

Існує значна загроза, що Росія в рамках війни проти України може націлитись на підводні інтернет-кабелі. Це буде спроба впливу на країни Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер. “Існують підвищені побоювання, що Росія може націлитись на підводні кабелі та інші критично важливі об’єкти інфраструктури у спробі порушити життя Заходу та отримати важелі тиску на ті країни, які підтримують Україну”, – заявив він.