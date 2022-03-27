Росія насильно вивезла майже 40 тисяч українців

На тимчасово окупованій частині Київщини, окупанти намагаються відправляти жителів до Білорусі.

Російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч.

Про це повідомила Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За схожою схемою Росія діє на тимчасово окупованій частині Київщини — звідси намагається вивезти силоміць людей до Білорусі.

«Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною. Разом з тим, всіляко перешкоджає евакуації мирних мешканців українським Урядом», — йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами Ірини Верещук, Україна «постійно й потужно сигналізує міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські «коридори» є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію».

Верещук розкритикувала ідею Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити у Ростові-на Дону своє представництво для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями.

«Ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян. Сподіваємося, Червоному Хресту вдасться зібрати їх списки», — висловила надію Ірина Верещук.

Вона наголосила, що Україна попри «безсилля таких міжнародних інституцій, як МКЧХ, ООН» продовжить боротьбу за своїх громадян, щоб повернути їх додому.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що російські окупанти збираються депортувати з Херсона в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

За даними української розвідки, вивезеним до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні. // LB.ua