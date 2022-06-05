Росія обстріляла Донецьк для «картинки» пропагандистів — РНБО

Дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання «спецоперації».

У суботу, 4 червня, тимчасово окупований Донецьк обстріляли з артилерії.

Як зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО, окупанти обстріляли середмістя Донецька для створення вигідної російським пропагандистам «картинки» у ЗМІ.

«Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із «Граду», удар припав по центру міста». Однак такі заяви російських ЗМІ розбиваються об повідомлення очевидців з окупованого Донецька», — йдеться в повідомленні.

У місцевих чатах мешканці сповіщають, що атакували з окупованої території («в Калинінському приліт, з Макіївки виліт», «вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 штук», «стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському», «люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана»).

«Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання «спецоперації», і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку», — наголошують експерти. // УНІАН