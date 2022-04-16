Росія обстріляла Лисичанський нафтопереробний завод (фото)

Також росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали Лисичанська.

Російські загарбницькі сили обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу», — заявив Гайдай.