Росія обстріляла Лисичанський нафтопереробний завод (фото)

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Також росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали Лисичанська.

Російські загарбницькі сили обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод.

Фото t.me/luhanskaVTSA

Фото t.me/luhanskaVTSA

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу», — заявив Гайдай.

Водночас, за його словами, росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. // УНІАН

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