Росія повторно обстріляла міст через Дністровський лиман у Одеській області

О 6:45 27 квітня Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровській лиман в Одеській області.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram.

«Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги», – написав він.