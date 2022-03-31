Росія щонайменше 24 рази застосувала касетну зброю в Україні – ООН

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну не менше ніж 24 рази застосовували касетні боєприпаси.

Про це повідомила голова Управління ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує УНН.

«Згідно з достовірними даними, російські збройні сили застосовували касетні боєприпаси в населених пунктах України щонайменше двох десятків разів з моменту вторгнення, 24 лютого», — заявила Бачелет.

Вона додала, що вже не один місяць все населення України переживає справжній жах. Життя мільйонів людей перевернулися, оскільки вони змушені покидати свої будинки або ховатися у підвалах та бомбосховищах, тому що їхні міста обстрілюють та руйнують.

Як повідомлялося, в ООН призначили комісію для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.