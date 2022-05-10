Росія вчетверте обстріляла міст через Дністровський лиман

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Окупанти випустили крилату ракету на Одещину.

Російські окупанти продовжують обстрілювати міст через Дністровський лиман.

Про це розповіли в оперативному командуванні «Південь».

«По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман», — йдеться в повідомленні командування.

Нагадаємо, 26 квітня внаслідок ракетного обстрілу Одеської області було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Наступного дня РФ повторно обстріляла міст. А 2 травня Росія завдала чергового ракетного удару по об’єкту. // LB.ua

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